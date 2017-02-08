Керченская прокуратура направила в суд обвинительное заключение относительно уголовного дела по незаконному сбыту наркотических веществ супружеской парой. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РК.

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Супруги обвиняются в преступлении, которое предусмотрено ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), ч.3 ст. 30 – п. «г» ч.4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), ч.1 ст. 228.3 (незаконные приобретение, хранение прекурсоров наркотических средств в крупном размере) УК РФ.

Согласно версии следствия, обвиняемые осуществляли хранение и сбыт наркотиков на территории Керчи, что супруга передавала товар покупателю, а муж получал за него деньги.

Дело уже направлено в суд города Керчи.

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