В Керчи был дан салют в честь Дня Победы

Финальным аккордом празднования Дня Победы в Керчи стал праздничный салют, прогремевший в 22:00 с Генмола. На некоторое время ночное небо озарилась тысячами огоньков.

Несмотря на погоду, керчан, собравшихся посмотреть традиционный салют 9-го мая, собралось довольно много.

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Если вы, наши читатели, по какой-либо причине пропустили это великолепное зрелище – не беда, KerchINFO.com предлагает вам фотоотчет с мероприятия.

Салют 9 мая в Керчи фото

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