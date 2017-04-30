В Керчи бывший сотрудник полиции избил детей

На детской площадке керченской набережной мужчина решил проучить детей не словом, а действием. Его с трудом успокоили четыре человека.

Сегодня, 30 апреля, на детской площадке в виде корабля на набережной Керчи произошел вопиющий инцидент. Некий мужчина напал на двух детей, нанеся им травмы и увечья.

Два мальчика, никому не мешая, ели соломку на корабле. К ним подошел крупный мужчина и сделал замечания. Как оказалось, ему не понравилось, как детвора отреагировала на его высказывания. И другого способа, как объяснить силой, судя по всему, не нашлось.

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Очевидцы рассказывают, что маленького ребенок он просто толкнул в сторону, а того, кто постарше, взяв за плечи, поднял в воздух и, как по футбольному мячу, ударил ногой.

«Мы с мужем стояли в стороне с третьим ребенком. И как только увидели происходящее, сразу бросились на помощь», — вспоминает мама.

Сделать это было нелегко. Для того, чтобы привести в чувства мужчину понадобилось четыре взрослых человека.

«Так получилось! Накрыло..», — комментирует нападающий. Как выяснилось позже, агрессивный мужчины – бывший сотрудник внутренних органов.

На место происшествия была вызвана полиция. Однако правоохранители не посчитали нужным задержать виновного, лишь посоветовали родителям сделать медицинское освидетельствование.

Таким образом, не исключено, что в следующий раз этого мужчину «накроет» уже на других детей или просто прохожих? И кто должен нести ответственность за такие происшествия?

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