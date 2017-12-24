В Керчи царит предновогодняя атмосфера

Уже второй день подряд Керчь празднует приближение главного праздника – Нового года. Сегодня на главной площади города состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов города.

Несмотря на то, что праздничная программа задержалась на пол часа (все дело в штормовом ветре, из-за которого рабочим пришлось дополнительно укреплять сцену), площадь Ленина была заполнена керчанами.

Нашлось и развлечение для тех, кто не захотел стоять у сцены. Расположенные в центре фигуры (снеговики и кареты с лошадьми) загорелись праздничными огнями. Вокруг мигом выстроились очереди желающих сфотографироваться.

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Особой популярностью для новогодних селфи пользовались фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также самая главная красавица – зелёная ель.

Для того чтобы насладиться праздничной атмосферой в центр города приехали родители с детишками, молодые пары, пожилые керчане, а также журналисты Керчь ИНФО, которые постарались передать вам новогоднее настроение Керчи сквозь объектив фотокамеры.

Предновогодняя атмосфера в Керчи фото

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