В Керчи через два года построят школу будущего

В Керчи в 2019 году начнут строить «Школу будущего» – об этом сегодня в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сообщил депутат Госдумы России от РК Константин БАХАРЕВ.

По его словам через два года в Крыму появятся два новых образовательных учреждения: «Одна из них будет построена в Симферопольском районе — это микрорайон на территории поселкового совета Мирный — уже в следующем году. И в 2019 году начнется строительство школы будущего в Керчи» – пояснил депутат.

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Деньги на строительство школ уже заложены в федеральном бюджете. Однако в Отделе финансового и материально-технического обеспечения Управления образования Керчи о планах постройки новой школы в городе – не знают.

Напомним, что проект национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» был утверждён ещё в 2010 году Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. В том документе о «школе будущего» были обозначены следующие ключевые моменты: переход на новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников, а также расширение самостоятельности школ.

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