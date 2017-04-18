В Керчи чествовали ветеранов органов внутренних дел

В управлении МВД России по Керчи 17 апреля состоялось торжественное собрание посвященное Дню ветеранов органов внутренних дел. Ветераны принимали поздравления от сослуживцев, действующих сотрудников ОВД, а также родных и близких.

Торжественное мероприятие открыл заместитель начальника Управления Валерий Назаров с благодарственными словами в адрес ветеранов органов внутренних дел. За многолетний труд на благо Отечества, борьбу с преступностью, обеспечение правопорядка, активное участие в жизнедеятельности Совета ветеранов и пенсионеров ОВД г. Керчи ветеранам были вручены медали и благодарности ведомства, памятные медали «Воссоединения Севастополя и Крыма с Россией», а также подарен праздничный концерт.

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Традиционно в присутствии руководства, ветеранов органов внутренних дел, родных и близких молодые сотрудники органов внутренних дел, впервые поступившие на службу, приняли Присягу и дали клятву с честью служить Родине и народу. В этот день вспомнили и погибших при выполнении служебного долга стражей порядка. Молодые сотрудники возложили цветы к мемориалу погибших коллег.



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