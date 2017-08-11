В Керчи чествовали выдающихся спортсменов

В Керчи наградили выдающихся деятелей спорта. Мероприятие приурочили ко Дню физкультурника.
Сегодня в здании городской администрации состоялась торжественная церемония награждения. Городские власти поздравили керченских спортсменов с приближающимся праздником.
С приветственным словом выступили Глава муниципального образования Николай Гусаков и Глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Представители власти поздравили всех собравшихся с праздником спорта и пожелали керченским спортсменам дальнейших побед и свершений.
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Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес тренеров. Сергей Бороздин рассказал о своем спортивном опыте и поблагодарил своего тренера за силы, в него вложенные.
«Отдельную благодарность хочу выразить тренерам. Спасибо за ваш труд. А спортсменам хочу сказать: «Дерзайте, и все получится»», — добавил Глава администрации.
В ходе церемонии почетными грамотами были награждены керченские ветераны спорта, руководитель Центра тестирования ГТО, президент ФК «Океан», директора спортивных организаций Керчи, тренеры-преподаватели и педагоги спортивных секций города, школьные учителя физкультуры и другие спортивные деятели Керчи.
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