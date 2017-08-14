В Керчи чуть не сгорел торговый центр

Злоумышленники в центре города подожгли рекламную вывеску. Это могло стать причиной большого пожара.

Вчера, 13 августа около 04:00 на ул. Ленина произошел поджег рекламной вывески туристического агенства. Камеры видеонаблюдения показали, что происшествие случилось не по неосторожности, а намеренно.

Читайте: В Керчи загорелась квартира в многоэтажке

Торговый центр «МегаЦентр», на перилах которого находился плакат, тоже мог попасть в пламя огня.

Поняв это, злоумышленники принялись тушить огонь с помощью мокрых тряпок.

Хозяйка агентства просит всех, кто стал свидетелем выше указанного инцидента — сообщить по телефону +7-978-014-41-05.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

