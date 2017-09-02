В Керчи демонтируют незаконные объекты

Администрацией Керчи было вынесено постановление, согласно которому в городе будет демонтировано несколько нестационарных объектов. Об этом сообщает управление муниципального контроля Керчи.
Согласно решению в скором времени будет демонтированы (снесены) нестационарные объекты следующих видов:
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Важно отметить, что у владельцев объектов есть время для осуществления демонтажа самостоятельно. В противном случае, снос будет осуществлен силами администрации города.
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