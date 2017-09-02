В Керчи демонтируют незаконные объекты

Администрацией Керчи было вынесено постановление, согласно которому в городе будет демонтировано несколько нестационарных объектов. Об этом сообщает управление муниципального контроля Керчи.

Согласно решению в скором времени будет демонтированы (снесены) нестационарные объекты следующих видов:

Читайте: Муниципальный контроль Керчи пресекает стихийную торговлю

разукомплектованные транспортные средства, расположенные по адресу ул. 51 Армии д. 5/111

авто – прицеп и ларек с примыкающими к нему металлическими корзинами (клетками), расположенные по адресу ул. Цибизова, в районе дома № 10

нестационарные объекты площадью 55,7 кв.м, 32 кв.м. и металлическое ограждение, расположенные по адресу ул. 51 Армии д. 5/111, в районе кв. № 16

Важно отметить, что у владельцев объектов есть время для осуществления демонтажа самостоятельно. В противном случае, снос будет осуществлен силами администрации города.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

