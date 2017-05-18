В Керчи день бесплатных музеев: куда можно пойти

Керченский музей объявил день бесплатного посещения. Акция приурочена к международному дню музеев.

Сегодня, 18 мая, празднуется международный день музеев. В связи с этим праздником, ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» объявляет день бесплатного посещения.

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Таким образом, 18 мая керчнае и гости города абсолютно бесплатно могут посетить следующие объекты:

Историко-археологический музей

где находится: ул. Свердлова, 7 г. Керчь, Республика Крым

телефон: +7 (36561) 20475

Картинная галерея

где находится: ул. Театральная, 36, г. Керчь, Республика Крым

телефон: +7 (36561) 20475

Царский курган

где находится: Скифская ул., Керчь, Республика Крым

телефон: +7 978 085-04-03

Мелек-Чесменский курган

где находится: ул. Гайдара, Керчь, Крым

телефон: +7 (36561) 20475

Музей истории Эльтигенского десанта

где находится: ул. Галины Петровой, 2 , Керчь, Республика Крым

телефон: +7 (36561) 20475

Важно отметить, что сопровождение экскурсовода оплачивается отдельно и не входит в акцию.

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