В Керчи дети гуляют по руинам аварийного здания

Бывший корпус КГМТУ оставили без присмотра. Рухнувшее здание так и не разобрали до конца. По руинам института гуляют дети и ищут наживы взрослые.

«Почему его не сносят? Сюда залезают любопытные дети и подростки. Мы ждем беды? Только после этого его снесут?», – так комментирует ситуацию жительница дома 2/5 по Бульвару Пионеров.

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Свидетели утверждают, что уже несколько дней по развалинам этого дома гуляют школьники, вечерами сидят взрослые и распивают алкоголь:

«Эти алкаши в куче камней что-то ищут. Потом пьют там же. А в туалет, как вы думаете, куда они ходят ? Туда, где днем опять будут дети играть», – рассказывает керчанка Марина.

Именно она вчера увидела детей в опасной зоне. Здесь уже повален забор, который перекрывал проход через аварийное здание. Хотя он и раньше не был особым препятствием для любознательных школьников.

Керчане отмечают, что безопасность детей, безусловно, обязанность родителей. Но не возможно уследить за каждым шагом школьника. Жители района обращают внимание Администрации города на аварийное здание и просят принять меры по обеспечению круглосуточного надзора данной территории, не говоря уже о сносе здания.

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