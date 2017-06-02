В Керчи для больных деток собрали почти четверть миллиона рублей

В День защиты детей в городе-герое подвели итоги благотворительной акции «Белый цветок», которая стартовала около месяца назад.

Как сообщила сайту KerchINFO председатель керченского отделения КРОО «Совет женщин Крыма» Ольга СОЛОДИЛОВА, в этом году участие в акции приняло большее количество керчан — несмотря на довольно мелкие купюры жители смогли собрать для детей 236 тысяч рублей.

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Для сравнения — в прошлом году на акции «Белый цветок» собрали 210 тысяч рублей.

Собранные деньги уйдут на лечение четверых керченских детей.

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