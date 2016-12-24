Внедрение системы фото-фиксации и видео-фиксации нарушения правил дорожного движения на дорогах Керчи и всего Крыма планирует в мае 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Республики Крым.

В начале следующего года стартует поиск инвесторов для воплощения проекта в реальность.

Читайте: Сотрудники ГИБДД предотвратили ДТП на железнодорожном переезде

Минтранспорта республики уже провел комплект необходимых подготовительных мероприятий: определили оператора — «Крымдорсвязь», проработаны главные детали соглашения, выбраны места установки мобильных и стационарных комплексов фиксации.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

