В Керчи ДТП: погиб человек

Сегодня, после полудня в Керчи произошло ДТП со смертельным исходом. В районе поселка Капканы, произошло столкновение автомобиля «Жигули» м пожарной машины. Водитель «Жигулей».

По словам очевидцев, пожарный автомобиль двигался с проблесковыми маячками по направлению к паромной переправе. В это время, легковушка совершала разворот. Пожарная пошла на обгон автобуса «НЕФАЗ», не заметив легковушки, протаранила последнюю. В результате удара ВАЗ-2102 перевернулся на крышу, а пожарная по инерции продолжила «тащить» его перед собой. Остановились они только после удара в столб.

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В результате ДТП, погиб водитель легковушки.

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