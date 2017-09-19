В Керчи два дня не будет воды

На протяжении 31 часа не будет водоснабжения. Об этом предупреждает администрация водоканала.

Керченский водоканал сообщает, что в связи с работами на водоводе Д= 1020мм на 7-ом км.

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«Феодосийского шоссе 21.09.17 г. с 08.00 ч. до 22.09.17 г. 15.00 ч. вода в г. Керчь подаваться не будет», – идёт речь в сообщении.

Также на предприятии отмечают, что работы будут производиться круглосуточно.

Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

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