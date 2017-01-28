В одном из районов Керчи полуразрушенный столб линий электропередач в любой момент может стать причиной отключения целого микрорайона города.

Читательница KerchINFO.com пожаловалась редакции, что на пересечении улиц Госпитальной и Горбульского уже несколько дней в аварийном состоянии находится опора линии электропередач, которая держится буквально на «добром слове».

Судя по всему в него либо врезалась машина, либо произошёл удар тяжёлым предметом, но результат очевиден — в любой момент столб может рухнуть, что повлечёт за собой аварийную ситуацию.

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Редакция KerchINFO.com позвонила и сообщила ответственному за состояние объектов электроснабжения по Керчи о разрушенном столбе. «Мастер приедет на место, когда у него будет возможность», — ответили нам в КРЭС.

Редакция проследит, как быстро изменится ситуация и приведут ли столб в порядок. Или КРЭС найдет время для ремонта, только когда столб рухнет?

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