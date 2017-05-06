В Керчи газонокосильщики уничтожают молодые деревья, высаженные активистами ЗОЖ

Участники проекта «Моржи Керчи» еще в октябре прошлого года высадили саженцы ленкоранской акации в парке, расположенном по улице Кирова.

Данным поступком активисты хотели сделать подарок родному городу от движения ЗОЖ.

Накануне выяснилось, что недобросовестные коммунальщики уничтожили половину молодых саженцев: из десяти осталось пять, при этом часть уцелевших повреждены.

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«Мне интересно кто-то извинится за своих подчиненных?», — спрашивает участник проекта Николай.

Он намекнул газонокосильщикам – так дела не делаются.

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