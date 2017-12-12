В Керчи горел автомобиль

В редакцию КерчьИНФО читатели прислали сообщение, о том, что по улице Фурманова 17/27 сегодня загорелся автомобиль. По словам очевидцев, пожарные среагировали оперативно.

Керчанин рассказал, что на улице неприятно пахло, потом из под капота пошёл дым. Хозяин транспорта вовремя заметил случившееся и вызвал пожарную бригаду: «Я видел, пожарную несущуюся по мосту, быстро выбежали пожарные, оценили обстановку, потушили пространство под капотом и салон».

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Очевидцы отмечают, что жертв нет. Пока пожарных не было хозяева сами своими силами быстро выносили воду и пытались тушить. По предположениям керчан, причиной пожара стало короткое замыкание.

Фото: Евгений Коротков



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