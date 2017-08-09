В Керчи горела территория завода

В Керчи очередной пожар. В этот раз возгорание случилось возле стадиона им. 50-летия Октября и распространилось дальше.

Сегодня, 9 августа, около 15:30 за стадионом им. 50-летия Октября произошло возгорание сухой травы.

Вскоре огонь переместился на территорию асфальтного завода, который расположен рядом.

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Через полчаса для ликвидации возгорания на заводе прибыли пожарные , поскольку с промышленной территории предприятия начал идти черный дым.

Следует отметить, что аномальная жара становится причиной большого количество пожаров в Керчи. Каждый день в том или ином районе города происходят возгорания сухой травы, которые разрастаются в серьезные пожары.

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