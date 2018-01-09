В Керчи готовятся к празднованию Крещения

На следующей неделе для православных верующих горожан пройдут традиционные для праздника Крещения Господня мероприятия.

Как сообщается на официальной странице городской Администрации в социальной сети Facebook, 19 января с 10:00 в Керчи стартует Крестный ход. После службы в храмах, горожане соберутся у собора Иоанна Предтчети и пройдут до Генмола, где начнётся обряд освящения воды, а самые смелые керчане смогут окунуться в море.

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Администрация города Керчи на данный момент подготовила обращения к руководителям организаций, ответственных за безопасность людей во время праздника.

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