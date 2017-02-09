В Керчи уже во всю идёт подготовка к строительству трассы «Таврида».

В районе Солнечного производят укладку плит, по которым будут подвозить строительные материалы и оборудование, необходимое для будущей трассы.

Помимо новой временной дороги вдоль шоссе Героев Сталинграда появились и дорожные знаки, сообщающие о строительстве автомобильных подходов в Керченскому мосту, которые и положат начало трассе федерального значения — «Тавриде».

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АО «ВАД» является генеральным подрядчиком строительства автомобильной дороги «Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» (больше известная, как федеральная трасса «Таврида»), а также автомобильных подходов к транспортным переходам Керченского моста со стороны республики Крым.

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АО «ВАД» — одна из крупнейших дорожно-строительных компаний России. Она ежегодно становится победителем всероссийских профессиональных конкурсов в номинациях «Лучшая подрядная организация», «Научная разработка года», «Лучшая компания России». Выполняет все виды работ по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог.

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