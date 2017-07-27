В Керчи ищут юных актёров

Керченских детей приглашают для съёмок тизера полнометражного фильма. Принять участие в кастинге могут мальчики и девочки от 9 до 13 лет.

Творческая группа «Отражение» ищет мальчиков и девочек от 9 до 13 лет для съёмок тизера, на новый полнометражный фильм «Как мы снимали 12 стульев».

Сюжет фильма будет повествовать о том, как дети из маленького городка решили снять кино на конкурс «Первого канала». Съёмки тизера пройдут в г. Керчи в период с 12 по 20 августа.

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Сам фильм планируют начать снимать в 2018 году в Керчи.

Желающие принять участие кидайте свои анкеты в группу. В ней необходимо указать следующие данные:

Имя фамилия, город , возраст Рост, вес, размеры одежды, обуви Опыт в кино, в театре (театральные/ танцевальные студии) Немного о себе, почему хотите сниматься в кино Телефон родителей, свой телефон

Важно: перед тем, как заполнять анкету, необходимо спросить разрешение у родителей.

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