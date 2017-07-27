В Керчи ищут юных актёров

Керченских детей приглашают для съёмок тизера полнометражного фильма. Принять участие в кастинге могут мальчики и девочки от 9 до 13 лет.
Творческая группа «Отражение» ищет мальчиков и девочек от 9 до 13 лет для съёмок тизера, на новый полнометражный фильм «Как мы снимали 12 стульев».
Сюжет фильма будет повествовать о том, как дети из маленького городка решили снять кино на конкурс «Первого канала». Съёмки тизера пройдут в г. Керчи в период с 12 по 20 августа.
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Сам фильм планируют начать снимать в 2018 году в Керчи.
Желающие принять участие кидайте свои анкеты в группу. В ней необходимо указать следующие данные:
Важно: перед тем, как заполнять анкету, необходимо спросить разрешение у родителей.
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