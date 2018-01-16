В Керчи изменится погода

Январь – месяц переменчивых погодных условий. Не успели керчане порадоваться наконец выпавшему снегу и морозу, как синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

В ночь с 16 на 17 января в городе ожидаются сложные погодные условия:

«выпадет мокрый снег, на дорогах образуется гололедица» – сообщают в керченском метеобюро.

Температура воздуха ночью: -1+1, завтра днем +6 +8 градусов

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В Главном управлении МЧС по Крыму предупреждают о том, что в Керчи сохраняется риск затруднений в работе водозаборных сооружений и нарушении водоснабжения населения, в связи с малой наполняемостью водохранилищ.

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