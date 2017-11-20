В Керчи к новому году откроют 5 ёлочных базаров

Предновогодняя суета потихоньку входит в Керчь: на прилавках магазинов появляются праздничные зимние украшения, в ближайшие два дня на улице похолодает, культурные учреждения готовят новогоднюю программу, а городские власти определяют тех, кто организует главную ёлку города, а так же места расположения ёлочных базаров.

Администрация проводит открытый аукцион для индивидуальных предпринимателей и субъектов хозяйствования на право заключения договора, по размещению ёлочных базаров на территории Керчи.

Органы местного самоуправления, согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, выбрали под места продажи хвойных деревье следующие места: ул.Пролетарская/угол Борзенко, ул. Ворошилова (площадка переел магазином «Сильпо»), ул. Орджоникидзе (площадка перед ДК «Корабел»), ул. Войкова (площадка перед школой искусств им. Сердюка) и ул. Мирошника, 2Б. Схема размещения, по словам начальника отдела промышленной политики и экономического анализа управления экономического развития администрации города Керчи Александра ЖИРКОВА, утверждалась депутатами.

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На торговых точках горожане могут приобрести ёлки, сосны, а также праздничную атрибутику. Ёлочные базары начнут работу 15 декабря, а закроются – в последний день этого года – 31 декабря.

Александр отметил, что режим работы предприниматели будут определять сами, поставка товара не будет контролироваться Администрацией, уточнив, что крымская сосна на сегодняшний день в Красной книге.

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