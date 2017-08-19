В Керчи качели травмируют детей

В одном из парков города качели стали причиной травм. Дети регулярно получают на ней травмы и увечья.

В Комсомольском парке на игровой площадке, которая находится возле воркаут площадки, уже много лет стоят качели, ставшие причиной травм многих детей.

Читайте: Керчь ждёт открытие экстрим-парка

На ней необходимо качаться с помощью рук. Именно этот факт и стал причиной регулярных травм среди тех, кто играет на этой площадке.

Так, на днях сотрясение головного мозга получил 13-летний Богдан. Упав с качели, мальчика сразу повезли в больницу.

Как рассказывают очевидцы, подобоные случаи происходят тут регулярно.

«Мы регулярно тренируемся на площадке в Комсомольском парке (не менее 3 раз в неделю) и видим такие случаи постоянно. Конечно, не стоит во всем винить только лишь эту качели, но, очевидно, что на сегодняшний день она приносит больше травм, нежели пользы детям. Думаю администрации города стоит обратить на этот вопрос внимание и заменить её на какой-нибудь более полезный тренажер для детей», — рассказывает руководитель воркаут-клуба Максим Орленко.

Важно отметить, что на этой площадке очень людно. Изо дня в день сюда приходит поиграть десятки деток, которые рискуют получить травмы, не рассчитав силы на этих качелях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

