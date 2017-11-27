В Керчи коммунальщики отремонтировали «дырявый» дом

В многоквартирном доме по улице Орджоникидзе, в очередной раз, отремонтировали крышу. Сегодня главный инженер управляющей компании КП «Аршинцево» определил объем работ по замене ливнестоков.

Жительница дома №118 по улице Орджоникидзе в ходе проведения приема граждан главой городского совета Николаем ГУСАКОВЫМ, обратилась с просьбой решить проблему протекания кровли.

Уже через два дня по заявленному адресу прибыла комиссия, в составе которой были глава муниципального образования, депутат Керченского городского совета Валерий АРУСТАМЯН и представители муниципального унитарного предприятия КП «Аршинцево», которое обслуживает этот многоквартирный дом.

Ремонт кровли произвели. Однако его уже делали двумя месяцами ранее.

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Начальник МУП МОГОК КП «Аршинцево» Эдуард ЗАДОРОЖНЫЙ рассказал о том, почему в данном доме возникают такие проблемы:

«Мы, буквально 2 месяца назад делали плановый ремонт. Как бы мы не хотели, кровля это такая вещь, что за каждой дырочкой не уследишь. К тому же дом после взрыва 2011 году. Там газ взорвался. Мы постоянно там что-то ремонтируем», – пояснил Эдуард Вячеславович.

Относительно состояния ливнестоков в данном доме и их ремонту уже принято решение:

«Там, во-первых, ливнестоки все дырявые. Заказали сейчас материалы, более чем на 150 кв. метров. Принято решение сделать капитальный ремонт», – рассказал Начальник МУП МОГОК КП «Аршинцево» Эдуард ЗАДОРОЖНЫЙ.

Также, он отметил, что необходимый материал доставят в течение 2-3 дней. И еще пару дней нужно для выполнения работ.

Фото: сайт горсовета Керчи

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