В Керчи коммунальщики отремонтировали «дырявый» дом

В многоквартирном доме по улице Орджоникидзе, в очередной раз, отремонтировали крышу. Сегодня главный инженер управляющей компании КП «Аршинцево» определил объем работ по замене ливнестоков.
Жительница дома №118 по улице Орджоникидзе в ходе проведения приема граждан главой городского совета Николаем ГУСАКОВЫМ, обратилась с просьбой решить проблему протекания кровли.
Уже через два дня по заявленному адресу прибыла комиссия, в составе которой были глава муниципального образования, депутат Керченского городского совета Валерий АРУСТАМЯН и представители муниципального унитарного предприятия КП «Аршинцево», которое обслуживает этот многоквартирный дом.
Ремонт кровли произвели. Однако его уже делали двумя месяцами ранее.
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Начальник МУП МОГОК КП «Аршинцево» Эдуард ЗАДОРОЖНЫЙ рассказал о том, почему в данном доме возникают такие проблемы:
«Мы, буквально 2 месяца назад делали плановый ремонт. Как бы мы не хотели, кровля это такая вещь, что за каждой дырочкой не уследишь. К тому же дом после взрыва 2011 году. Там газ взорвался. Мы постоянно там что-то ремонтируем», – пояснил Эдуард Вячеславович.
Относительно состояния ливнестоков в данном доме и их ремонту уже принято решение:
«Там, во-первых, ливнестоки все дырявые. Заказали сейчас материалы, более чем на 150 кв. метров. Принято решение сделать капитальный ремонт», – рассказал Начальник МУП МОГОК КП «Аршинцево» Эдуард ЗАДОРОЖНЫЙ.
Также, он отметил, что необходимый материал доставят в течение 2-3 дней. И еще пару дней нужно для выполнения работ.
Фото: сайт горсовета Керчи
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