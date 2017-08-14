В Керчи косят сухую траву

В Керчи осуществляется покос травы. На данный момент работы производятся в районе Аршинцево.

Работы по покосу травы начинаются с раннего утра, сотрудники коммунальных служб стараются облагородить как можно больше общественных территорий города. Об этом сообщает Керчь ТВ.

Покос травы осуществляет МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» на основе трудового соглашения с компанией «Авентин».

Работы по покосу травы в районе Аршинцево происходят уже две недели. За это время сотрудники коммунального предприятия избавили от травы дворы по улицам Мира, Клинковского, Льва Толстого.

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«На данный момент косится Нижний Солнечный и в ближайшее время начнем уже косить район Семи Ветров», — рассказывает представитель МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» Денис Трикоз в интервью Керчь ТВ.

Однако существуют и трудности. В связи с аномальной жарой происходят частые поломки техники. Кроме того, мусор, находящийся в зарослях травы значительно замедляет работу.

«Хотелось бы попросить жителей выносить мусор, а не кидать его на площадки», — добавляет Денис Трикоз.

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