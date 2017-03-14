В Керчи «Крымскую весну» отметят Окрытым турниром по боксу

Керченские боксёры в честь годовщины 3 летия присоединения Республики Крым к Российской Федерации проведут Открытый турнир по боксу.
Соревнования пройдут в субботу, 18 числа, в 14:00 в зале бокса Дворца Спорта «Судостроитель». Открытый турнир будет проведён на призы Керченского Клуба Бокса «ГРАНД».
В соревнованиях примут участие команды из Краснодарского края и команды из крымских городов: Симферополя, Феодосии, Красноперекопска, Ленинского района, Чистополья, Щелкино и Керчи. В рамках турнира будут выступать младшие и старшие юноши и юниоры.
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По итогам соревнований победителей наградят медалями и ценными призами от президента Керченского Клуба Бокса «ГРАНД» Шакаряна Г.Л.
Редакция KerchINFO.com , желает керченским боксёрам удачи в будущих соревнованиях!