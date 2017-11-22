В Керчи «Лада» серьёзно задела пешехода

Вчера вечером в Керчи водитель «Лады» наехал на пешехода, в результате чего переходивший дорогу мужчина получил травмы.

Как отмечается в хронике дорожных происшествий ГИБДД за вчерашний день, в 17:10 водитель автомобиля «ВАЗ 21114» (1950 г.р.), двигаясь по улице Свердлова со стороны улицы Ворошилова в направлении улицы Кирова в районе дома № 21, совершил наезд на пешехода (1983 г.р.), который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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В результате ДТП пострадал пешеход. Мужчине поставили диагноз: ЗЧМТ, СГМ, дистония шейного отдела позвоночника, ушиб затылочной области, колото-резанная рана средней трети правого бедра.

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