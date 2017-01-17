В Керчи машины проваливаются в ямы

Уже не первый раз в редакцию обращаются возмущенные автомобилисты, которые сообщают о происшествиях на дорогах из—за ненадлежащего содержания.

Несколько случаев, о которых писали журналистам сайта KerchINFO.com водители Керчи, произошли в течении месяца на улице Дубинина и в районе Кооперативного переулка. В ноябре в открытый люк на улице Льва Толстого провалилась еще одна машина.

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Сегодня с жалобой обратился еще один керчанин, который попал в дорожную ловушку в районе магазина «Кормилица» между остановками «Промбаза» и «Луч«.

Следует отметить, что ремонтные работы трубопроводов, после которых проезжую часть не приводят в порядок, и плотный трафик с Керченской паромной переправы превратили дороги города в сплошную яму, с элементами покрытия, по котором передвигаться на транспортном средстве крайне проблематично.

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