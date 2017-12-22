В Керчи меняют систему водоснабжения

В Аршинцево приступили к замене одного из участков водоснабжения. Рабочие планируют установить новую трубу уже сегодня.

В Аршинцево, около стадиона «Металлург» начали менять трубы системы водоснабжения. Вдоль тротуара вырыта 200-метровая траншея. Рабочие паяют новые пластиковые трубы.

Здесь монтируют 200 метров водовода. Это пластиковая труба диаметром 315 мм по гарантии должна прослужить 50 лет.

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Рабочая бригада отмечает, что такая работа радует их и как работников водоканала, и как жителей города. Теперь на этом участке значительно уменьшатся случаи порыва водовода. А вернее, на новой трубе аварии вовсе исключены.

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