В Керчи меняют теплотрассу

В одном из районов Керчи меняют теплотрассу. Ремонтные работы проводятся около месяца.

В районе Войкова происходит замена тепловых труб от Керченского политехнического колледжа (ул. Войкова, 1) до улицы Энгельса.

Сотрудники ГУП РК «КрымТеплоКоммунЭнерго» тщательно проводят ремонтные работы на участке.

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Как отметил начальник теплового района Виктор Молчанов, вскоре работы завершаться.

Напомним, Ремонтные работы в здании горсовета Керчи проведут за 5,5 миллиона.

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