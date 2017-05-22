В Керчи меняют теплотрассу

В одном из районов Керчи меняют теплотрассу. Ремонтные работы проводятся около месяца.
В районе Войкова происходит замена тепловых труб от Керченского политехнического колледжа (ул. Войкова, 1) до улицы Энгельса.
Сотрудники ГУП РК «КрымТеплоКоммунЭнерго» тщательно проводят ремонтные работы на участке.
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Как отметил начальник теплового района Виктор Молчанов, вскоре работы завершаться.
Напомним, Ремонтные работы в здании горсовета Керчи проведут за 5,5 миллиона.
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