В Керчи меняют уличное освещение

В Керчи на Шлагбаумской площади и частично на улице Пирогова установили новые белые фонари. Как рассказали в КП «Горсвет» это плановая замена осветительных приборов.

До конца года по словам главного инженера предприятия Андрея ГРИБИНА, фонари заменят также на нескольких пешеходных переходах города – в частности, на улице Орджоникидзе (начиная от Института), у Судоремонтного завода, а также на улице Чкалова.

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По словам специалиста, это новые осветительные приборы – светодиодные, энергосберегающие. При маленьком потреблении энергии они выдают высокий уровень освещения. Мощность новых фонарей: 110 – 165 Ватт.

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