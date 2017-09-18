В Керчи микрорайон «Солнечный» остался без воды

В одном из районов города в течении дня не будет воды. Об этом предупреждает администрация керченского водоканала.

Керченский водоканал сообщает, что в связи с аварийными работами на водоводе Д=500 мм. по ул. Шоссе Героев Сталинграда 18.09.17 г. с 09.00 ч. до 16.00 вода на микрорайоны Верхний и Нижний Солнечный подаваться не будет.

Также воды не будет по улице ул. Ворошилова, 23.

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Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

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