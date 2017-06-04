В Керчи могут «телепортировать» одну из остановок

В Керчи прошло заседание Общественного совета, в ходе которого рассмотрены актуальные вопросы. В частности, члены совета обсудили проблему переноса автобусной остановки в районе Госпиталя.

Местные жители неоднократно обращались с этой инициативой.

«Сегодняшняя ситуация их не устраивает. Есть ряд предложений, которые требуют изучения», — сообщает пресс-служба горсовета.

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Как известно, через остановку «Госпиталь» ходят следующие маршруты: №5 «Автовокзал — Аршинцево», маршрут №12 «Автовокзал — Аршинцево», маршрут №25 «Ульяновых — МКСК», маршрут №26 «Аршинцево — Мичурино», маршрут №28 «Автовокзал — Ульяновых», маршрут №29 «Ульяновых — завод Стеклоизделий», маршрут №40 «ЗЖБИ — Ульяновых» и маршрут №41 «ОАО КМК — Аршинцево».

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