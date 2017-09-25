В Керчи могут восстановить зернохранилище

В городской Администрации прошло очередное заседание рабочей группы (с участием Николая Гусакова) по рассмотрению инвестиционных проектов.

На совещании обсудили восстановление мелькомбината, – сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

На базе элеватора хотят создать многопрофильное предприятие по переработке продукции сельского хозяйства и хранению сельхозкультур.

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С запуском предприятия в Керчи может появиться 169 рабочих мест. На восстановление элеватора выделят 170 миллионов рублей, срок окупаемости проекта оценивается в 2 года 4 месяца.

Для справки: Этой весной руководство комбината озвучивало проблемы предприятия. В числе основных называлось отсутствие рынка сбыта готовой продукции. Хотя помимо этого, комбинат давно нуждался в реконструкции, как внешней, так и внутренней, плюс ко всему у предприятия были большие задолженности по заработной плате.

Инвесторы надеются, что обновлённый проект элеватора не будет убыточным.

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