В Керчи мошенники прикидываются налоговиками

В Керчи орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками налоговой службы. Жителей города просят сохранять бдительность.
В межрайонной ИНФС России №7 по РК спешат предупредить руководителей фирм, предприятий, юридических и физических лиц о случаях мошенничества.
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Как выяснилось, неизвестные звонят по телефону и представляются специалистами налоговой. Таким образом, они обманывают своих собеседников, пытаясь получить услуги коммерческого характера.
«Указанные действия носят криминальный характер и направлены на подрыв авторитета налоговых органов», — рассказали в керченской налоговой.
В случае подобных фактов необходимо проинформировать руководство Межрайонной ИФНС России №7 по Республике Крым по телефону доверия (36561) 2-30-25, а также правоохранительные органы.
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