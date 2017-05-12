В Керчи мошенники прикидываются налоговиками

В Керчи орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками налоговой службы. Жителей города просят сохранять бдительность.

В межрайонной ИНФС России №7 по РК спешат предупредить руководителей фирм, предприятий, юридических и физических лиц о случаях мошенничества.

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Как выяснилось, неизвестные звонят по телефону и представляются специалистами налоговой. Таким образом, они обманывают своих собеседников, пытаясь получить услуги коммерческого характера.

«Указанные действия носят криминальный характер и направлены на подрыв авторитета налоговых органов», — рассказали в керченской налоговой.

В случае подобных фактов необходимо проинформировать руководство Межрайонной ИФНС России №7 по Республике Крым по телефону доверия (36561) 2-30-25, а также правоохранительные органы.

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