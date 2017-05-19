В Керчи мошенники вывезли инвалида с парализованной женой из собственного жилья

Керчанин обратился в прокуратуру с заявлением о незаконном лишении прав на квартиру. Выяснилось, что жилье оформили на себя мошенники, а законных владельцев вывезли в другой дом.

В прокуратуре пояснили, что заявитель – инвалид 2-й группы и его парализованная жена изначально были заверены, что жилье приобретено для них по обмену, тогда как в действительности принадлежало другим людям.

«Лишившись доступа к своей квартире, они поневоле стали нанимателями чужого жилья», — рассказали в прокуратуре.

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В связи с тем, что их волеизъявление настоящих собственников на отчуждение квартиры отсутствовало, прокуратура города направила исковое заявление в суд о признании свидетельства о праве собственности, полученного злоумышленниками, недействительным.

Керченский городской суд исковые требования прокуратуры удовлетворил, квартира подлежит возврату законным владельцам. Фактическое исполнение решения суда взято на особый контроль.

По факту заявления квартирой возбуждено уголовное дело, дело передали следователям.

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