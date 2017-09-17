В Керчи может появиться мусороперерабатывающий кластер

На территории полуострова Крым планируется разместить 6 кластеров (логистических схем) по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Один из них будет организован в Керчи.

Как пишет Крыминформ, до конца года проекты 6 мусороперерабатывающих кластеров будут выставлены на торги. Так, первый кластер – это Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы, второй кластер – Ялта, Алушта, третий – Черноморский, Раздольненский, Первомайский, Сакский районы, а также подкластер – Евпатория, Саки, четвёртый кластер – Армянск, Джанкой, Красноперекопск и прилегающие к ним районы, пятый кластер – Советский, Белогорский, Кировский и Нижнегорский районы, а также подкластер – Судак, Феодосия и шестой кластер – город Керчь и Ленинский район.

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«Мы будем в этом году выставлять на конкурс все эти шесть кластеров и надеемся, что выберем инвестора до конца года», – рассказывает Крыминформу руководитель Министерства ЖКХ Крыма Марина ГОРБАТЮК.

В каждом из кластеров планируется строительство мусоросортировочного комплекса мощностью от 20 до 100 тысяч тонн в год.

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