В Керчи может появиться «Пляжный Город»

В Керчи обсудили развитие туристического потенциала города. Под руководством заместителя главы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева прошло заседание рабочей группы. В ее состав вошли сотрудники администрации, Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, председатель городского Общественного совета Галина Мазилова и представители туристического бизнеса.

Участники отметили, что Керчь обладает всеми необходимыми рекрационными ресурсами для создания здесь полноценного туристического кластера. Но для этого в городе нужно создать инфраструктуру, которая бы позволила туристам приезжать в город круглый год.

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Постановлением главы администрации города недавно была утверждена концепция развития неиспользуемых пляжных территорий Аршинцевской косы и пос. Героевское. Дилявер Мельгазиев отметил, что туристический кластер на этих территориях будут развивать. Там расположатся современные пансионаты, базы отдыха, гостиницы, санатории для семейного отдыха и оздоровления детей, кафе и рестораны, встроенные в продуманную и удобную систему авто, велодорог и пешеходных транспортных связей. «Однозначно, мы сделаем все, чтобы там был не только пляж, но еще и необходимая для полноценного отдыха инфраструктура» — отметил замглавы городской администрации.

Представители Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» обратили внимания на то, что в этих районах находятся древние поселения Акра и Нимфей, поэтому прежде, чем приступить к реализации идей необходимо провести на этих территориях комплексные масштабные археологические исследования, чтобы не потерять культурный слой.

Концепция, которую обсуждает рабочая группа по итогу выльется в создание проекта туристического кластера «Пляжный город». «Сейчас основная задача собрать все исходные данные, чтобы разработать проектную документацию», — подытожил заместитель главы администрации города.

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