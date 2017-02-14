В Керчи может появится яхт-клуб

Руководство Керчи рассмотрело предложение ялтинского инвестора о строительстве яхт-клуба в Керчи. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Владимир Подлипенцев.

В рамках заседания рабочей группы во главе с заместителями главы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева и Романа Кириченко был рассмотрен инвестиционный проект по созданию яхт-клуба «Крымская гавань» на базе земельного участка, расположенного на Аршинцевской косе.

«Основной целью проекта является организация круглогодичного, конкурентоспособного яхт-клуба в Крыму с обустройством причальных стенок, мест для швартовки и стоянки яхт, мастерскими по обслуживанию яхт, а также номерами для отдыха», — отмечает Владимир Подлипенцев.

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Инициатором проекта выступила компания из Ялты — ООО «Крымская яхтенная компания».

Однако в силу того, что возникли некоторые вопросы и замечания к самому проекту. Они будут направлены инвестору в письменном виде для доработки.

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