В Керчи мужчина обвязался бутылками и поплыл в Краснодар

В понедельник, 5 июня, в Керченском проливе произошел в некоторой степени курьезный случай, который мог грозить смертью человеку.

Пограничники выловили из моря мужчину, который был обвязан пластиковыми бутылками, и плыл по направлению к Краснодарскому краю. На «вылов» пловца двинулось судно «Алмаз». Мужчину достали из воды и передали пограничникам.

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Пограничники, разумеется, допросили мужчину. Тот назвался Иваном, и объяснил, что пытался «познать свои способности» и при помощи такого способа путешествования посмотреть материковую Россию, – передает Крыминформ со ссылкой на погрануправление Крыма.

Как отмечается, мужчина страдает потерей памяти, документов при себе у него не было, и сообщить какую-либо информацию для своей идентификации он не может. Пловец был предан керченским медикам.

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