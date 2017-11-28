В Керчи мужчина вывел людей из горящего дома

В Керчи шумный домашний отдых закончился трагедией. В ночь на 27 ноября огонь охватил второй этаж жилого дома по улице Голощапова. Журналистам “Крым24” удалось пообщаться с героем, спасшим соседей.

Пожар в двухэтажке начался около двух часов ночи. За считанные минуты пламя охватило коридор на втором этаже и перекинулось на соседние квартиры. Мирно спящие жильцы оперативно отреагировали, тем самым спасли жизни своих соседей.

Александр стал первым добровольцем, который рискуя собственной жизнью, выводил людей из охваченного пламенем дома. В течение нескольких минут на помощь прибыли два отделения пожарно-спасательной части Керчи, медики и правоохранители.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Керченскую городскую больницу. По словам очевидцев, возгорание произошло на этаже, где шумные соседи постоянно курили и распивали спиртные напитки. Жильцы жалуются, говорят – это далеко не первое происшествие.

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Спасателям понадобилось больше четырех часов, чтобы полностью потушить огонь. Жильцов доставали из окон горящего здания.

Спасатели просят крымчан ответственней относится к технике безопасности, не оставлять включенными электроприборы и быть внимательными. Оказаться в подобной ситуации может каждый.

Этот случай должен стать уроком для других крымчан, говорят в МЧС и напоминают – иногда из-за элементарной человеческой невнимательности может произойти большое горе.

Вероника Котькова, Олег Черемисов, «Новости24», Керчь

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