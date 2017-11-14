В Керчи на Буденого снимают старый асфальт

В Керчи на улице Буденого работает дорожная фреза. Бригада ОА «ВАД» снимает старый асфальт.

Капитальный ремонт дорог в нашем городе набирает обороты. Ранее по улице Буденого демонтировали старые бордюры и подготовили калию для установки новых. Сейчас ведутся работы по замене дорожного покрытия.

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Процесс ремонта идет согласно всем техническим правилам и установленным срокам. Улица Буденого одна из самых широких и протяженных дорог города. Поэтому, для ее капитального ремонта потребуется немало времени. Важным фактором являются погодные условия. Они, также, могут увеличить срок выполнения работ.

Данный участок ремонтирует предприятие АО «ВАД». Они же занимаются строительством трассы «Таврида», автомобильные подходы к Керченскому мосту и эстакаду на Верхнем Солнечном.

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