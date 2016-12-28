В центре Керчи, несмотря на приближение новогодних праздников, продолжаются ремонтные работы. В течение долгих лет дорожное покрытие города прилично износилось, а исправлять это было некому.

Со 2 декабря на центральных улицах города начался активный ремонт дорожного полотна.

Сегодня, 28 декабря, пришел черед дороги в районе парковки супермаркета «Фуршет» на площади им. Ленина. На этом промежутке дороги осуществляется демонтаж дорожного покрытия.

Напомним, что в ходе ремонтных работ планируется обновить около 3,5 тысяч квадратных метров трассы. Для реализации поставленных задач понадобится 4,1966 млн рублей.

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