На крымский полуостров в течении пары дней начнется поставка российского газа.

Об этом сообщил Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Редакция KerchINFO.com публикует развернутый комментарий Президента касательно данного вопроса:

«Одна из проблем Крыма- энергоснабжение. Черноморнефтегаз закончил работы по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. Это значит, что через два-три дня в Крым пойдет российский газ. Сегодня на пике нагрузок особенно зимой Крым потребляет 1200-1300МВт, 800 из них раньше обеспечивалось подачей электроэнергии с Украины, сегодня собственная генерация составляет 1000-1100МВт, плюс мы добавили туда передвижные электростанции и получилось под 1300МВт .

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После того, как российский газ придет, начнет строительство двух электростанций в Крыму, мощностью 470 МВт. Это значит, что общая генерация составит около 2000 МВт. Если пиковое потребление 1100-1200, то задел составит порядка 700-800МВт. Это очень серьезный задел для развития экономики, производства, сельского хозяйства, рекреационной сферы и развития инфраструктуры. Это большое событие для Крыма», — сообщил Владимир Путин.

Также, в ходе пресс-конференции неоднократно поднимался вопрос присвоения официального названия мосту, который сейчас строится через керченский пролив. Но сам Президент, сказал, что ему привычно называть его «Керченским».

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