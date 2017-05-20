В Керчи на Кубке по Street Workout установили мировой рекорд

На площадке перед Городским домом культуры провели Кубок Керчи по Street Workout 2017. Соревновались спортсмены, а именно керчане, члены КРСОО «Грифон Воркаут Клуб», участники из Щелкино и Багерово — в шести дисциплинах.
Журналистам KerchINFO стали известны результаты Кубка:
— Фристайл:
1-е место Иван ВОРОТНИКОВ
2-е Роберт ШВИНДИН
3-е Дмитрий НЕВЗОРОВ
— Двоеборье с дополнительным весом:
1-е место Александр ГИРБА
2-е Игорь ЧЕКЛУЕВ
3-е Алексей БЕССОНОВ
— Троеборье:
1-е место Максим ОРЛЕНКО
2-е Роберт ШВИНДИН
3-е Дмитрий НЕВЗОРОВ
— Двоеборье до 17 лет:
1-е место Максим ЛОГОВСКОЙ
2-е Виктор ПАНОВ
3-е Кирилл ЗАХАРЧУК
-Двоеборье до 12 лет:
1-е место Ярослав БАКЛАНОВ
2-е Рауль КУЗЬМИНОВ
3-е Евгений СЕДНЕВ
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Как сообщил основатель КРСОО «Грифон Воркаут Клуб» Максим ОРЛЕНКО, на Кубке зафиксирован рекорд мира по удержанию элемента передний вис – 38 секунд (на 5 секунд дольше предыдущего) Его установил Роберт ШВИНДИН.
Этот спортсмен также установил рекорд в дисциплине выход силой на две руки.
Рекорды в подтягивании с дополнительным весом в 16 килограммов и отжиманию на брусьях с дополнительным весом в 32 килограмма теперь принадлежат Александру ГИРБЕ.
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