В Керчи на Кубке по Street Workout установили мировой рекорд

На площадке перед Городским домом культуры провели Кубок Керчи по Street Workout 2017. Соревновались спортсмены, а именно керчане, члены КРСОО «Грифон Воркаут Клуб», участники из Щелкино и Багерово — в шести дисциплинах.

Журналистам KerchINFO стали известны результаты Кубка:

— Фристайл:

1-е место Иван ВОРОТНИКОВ

2-е Роберт ШВИНДИН

3-е Дмитрий НЕВЗОРОВ

— Двоеборье с дополнительным весом:

1-е место Александр ГИРБА

2-е Игорь ЧЕКЛУЕВ

3-е Алексей БЕССОНОВ

— Троеборье:

1-е место Максим ОРЛЕНКО

2-е Роберт ШВИНДИН

3-е Дмитрий НЕВЗОРОВ

— Двоеборье до 17 лет:

1-е место Максим ЛОГОВСКОЙ

2-е Виктор ПАНОВ

3-е Кирилл ЗАХАРЧУК

-Двоеборье до 12 лет:

1-е место Ярослав БАКЛАНОВ

2-е Рауль КУЗЬМИНОВ

3-е Евгений СЕДНЕВ

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Как сообщил основатель КРСОО «Грифон Воркаут Клуб» Максим ОРЛЕНКО, на Кубке зафиксирован рекорд мира по удержанию элемента передний вис – 38 секунд (на 5 секунд дольше предыдущего) Его установил Роберт ШВИНДИН.

Этот спортсмен также установил рекорд в дисциплине выход силой на две руки.

Рекорды в подтягивании с дополнительным весом в 16 килограммов и отжиманию на брусьях с дополнительным весом в 32 килограмма теперь принадлежат Александру ГИРБЕ.

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