В Керчи на раскопках нашли останки младенца

В Керчи и окрестностях активно продолжаются раскопки. Самый древний город России хранит большое количество сюрпризов, которые хотят раскрыть исследователи. О новых интересных находках рассказывают участники лагеря фонда «Археология» на своём портале.

Уже на протяжение трёх недель в посёлке Яковенко и на территории крепости «Керчь» продолжается экспедиция волонтёров лагеря фонда «Археология».

На данный период наиболее интересными находками в некрополе Кыз-Аул является обнаружение останков младенца. Исследователи предполагают, что кости принадлежат младенцу II века н.э. Он был погребён по варварской традиции, имеет сильно деформированный череп. Это захоронение археологи сразу окрестили «могилой инопланетянина».

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«Погребённый лежал головой на восток. По мнению антрополога это был мальчик, и на момент смерти ему было не более 1.5 лет. На это указывают не заросшие на черепе роднички. Соответственно его голова подверглась деформации практически сразу после рождения», — рассказывают участники экспедиции.

Исследователи также отмечают, что подобная деформация свойственна сарматам и является важным признаком их идентификации. Отметим, что впервые в 1826 году был обнаружен подобный искусственно деформированный череп также в районе Керчи. Ученные предполагают, что черепная деформация осуществлялась для того, чтобы обозначить принадлежность к определённой группе или социальному статусу.

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