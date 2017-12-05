В Керчи на следующей неделе будут проблемы с водой

На следующей неделе в Керчи, во всех районах города будут проблемы с подачей воды. Об этом сообщает городской водоканал. Ранее читатели КерчьИНФО были недовольны тем, что предприятие обычно сообщает об отключениях воды за день, новое предупреждение говорит о том, что керчан услышали.

В связи с плановыми работами на водоочистной станции (находится при въезде в город – прим.ред.) 13 декабря с 5:00 до 16:30 вода в город будет подаваться с перебоями и пониженным давлением – говорится в сообщении.

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Водоканал приносит извинения за причинённые неудобства. Населению необходимо иметь запас питьевой запас воды на данный период.

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