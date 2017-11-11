В Керчи начал работу Молодежный совет

В здании Керченской городской администрации прошло первое заседание Молодежного совета города. Помимо членов совета в нем приняли участие и представители керченской власти.

Так, с только что сформировавшимся составом Молодежного совета Керчи познакомились Глава администрации города Сергей БОРОЗДИН, его заместитель Евгений АДАМЕНКО, депутат Керченского городского совета Лариса ЩЕРБУЛА, председатель Общественного совета Керчи Галина МАЗИЛОВА, а также начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью Виталий КАЛЬЧЕНКО. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Каждый из 15 членов совета молодежи рассказал о себе, своих достижениях и жизненных целях. Все ребята являются активными участниками общественной жизни города.

Также на заседании был выбран председатель Молодежного совета города. Им стала Дарья АНИКИНА. Заместителем председателя стала Виктория ФЕДОРОВИЧ, а секретарем совета – Олег КАЛИНЦЕВ.

«Надеюсь, вы проявите всю свою активность, инициативность и энтузиазм в работе Молодежного совета», – подчеркнул Сергей БОРОЗДИН, обращаясь ко всем ребятам.

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